كلف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، للقيام بمهام رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب مهام عمله، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للهيئة، خلفا للواء مهندس طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية الأنفاق السابق، الذي انتهت مدة إعارته القانونية من عمله.

ووجه عرفات الشكر للواء طارق جمال الدين، على المجهودات التي قام بها في تنفيذ مشروعات الأنفاق، والتي كان من نتاج ثمارها البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وتقدم معدلات التنفيذ بالمرحلة الرابعة في الخط الثالث، وتوقيع تمويل تدعيم الخط الثالث بـ32 قطارا جديدا، وتمنى الوزير التوفيق للواء طارق جمال الدين في عمله خلال المرحلة المقبلة.