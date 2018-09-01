حاول عامل الانتحار، عبر إطلاق النار على نفسه من فرد خرطوش بدائرة مركز شرطة سوهاج، بسبب خلافه مع زوجته، ونقل لمستشفى سوهاج العام، وتبين إصابته برش خرطوش في البطن، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ بإصابة شخص برش خرطوش بناحية الشعارنة الغربية، وانتقل المقدم علي الصغير، رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين إصابة (وجيه ل. م.- 32 عاما- عامل) يقيم بناحية البخايتة برش خرطوش سطحي بالبطن من الناحية اليسرى.

بسؤاله قرر قيامه بإحداث إصابته بنفسه من سلاح ناري فرد خرطوش، بقصد الانتحار، بسبب خلافات بينه وبين زوجته وذلك حال تواجده بمنزل جد زوجته.

تم ضبط السلاح المستخدم "فرد خرطوش صناعة محلية عيار 16"، بداخله طلقة فارغة وطلقة حية من ذات العيار بإرشاده، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5013 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض على النيابة العامة.