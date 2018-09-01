لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز أبوتشت بقنا، ونقلت الجثة والمصابون لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى البلينا المركزي، بوصول روان محمد عشري "5 سنوات"، جثة هامدة إثر إصابتها بجرح متهتك بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلي، وإصابة محمد عشري عبدالغني "26 عاما - عامل" والد الأولى، ومحمد أيمن محمود "8 سنوات"، وأحمد أيمن محمود عبدالعال "4 سنوات"، ويقيمون بناحية نجوع برديس، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبالانتقال والفحص وسؤال والد الثاني عشري عبدالغني "63 عاما عامل ويقيم بذات الناحية" قرر أنه حال استقلالهم السيارة رقم 30692 نقل سوهاج برفقة نجله متجها للأرض الخاصة به بناحية عزبة البوصة دائرة مركز أبوتشت، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلاب السيارة ونفى الشبهة الجنائية، وحرر عن ذلك المحضر رقم 25 أحوال المركز وجارِ إرساله لمركز شرطة أبو تشت - قنا للاختصاص.