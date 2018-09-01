تستقبل الصالة الحكومية بمطار القاهرة مبنى رقم 4 بعد قليل ثلاث رحلات جوية قادمة من المملكة العربية السعودية، على متنها حجاج فلسطينين، قادمين من الأراضي الحجازية المقدسة، بعد أداء مناسك الحج، وسيتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم ثلاث رحلات تحمل أرقام 3280 و3285 و3283 والقادمين من مطاري جدة والمدنية المنورة، لنقلهم إلى القاهرة تمهيدا لنقلهم إلى معبر رفح البري.

أضافت المصادر أنه من المقرر أن تسيير الشركة 4 رحلات أخرى بمعدل 3 رحلات غد الأحد والاثنين ورحلة واحدة فقط يوم الثلاثاء القادم لنقل أكثر من 6000 ألاف حاج فلسطيني.

يأتي ذلك فيما وجه وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري بتقديم كافة الخدمات المقررة والتسهيلات لإنهاء إجراءات وصول حجاج قطاع غزة بعد أدائهم لمناسك الحج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن سكان قطاع غزة.

ووجه الوزير بفتح صالة 4 والمخصصة لوصول الطيران الخاص للعمل على سرعة إنهاء وصول حجاج القطاع من الأراضي المقدسة دون الاضطرار إلى دخول الصالة الموسمية، كما وجه جميع الإدارات العاملة بالمطار بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات فى حضور مندوب السفارة.

وشدد وزير الطيران على مسؤولى المطار والإدارات العاملة به بالدفع بفرق إضافية من رجال الجوازات و الجمارك والحجر الصحي وأخصائي العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران لتقديم كافة الخدمات المقررة مراعاة للبعد الإنسانى، وخاصة لكبار السن، والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي قد اتخذت إجراءات أمنية مشددة بمحيط صالة رقم 4 استعدادا لوصول حجاج قطاع غزة من الأراضي المقدسة بعد أدائهم لمناسك الحج وتمهيدا لنقلهم إلى معبر رفح البري.

وكان الحجاج الفلسطينيين قد وجهو الشكر للرئيس السيسي على قراره بفتح معبر رفح لتسهيل خروجهم من المعبر لأداء الفريضة المقدسة، كما تقدموا بالشكر لجهود القوات المسلحة المصرية في تأمين خروجهم من المعبر وحتى وصولهم لمطار القاهرة الدولي، مؤكدين على تقديم الجيش والشرطة المصرية كافة الخدمات للحجاج أثناء الرحلة من المعبر وحتى المطار.