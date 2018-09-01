استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة في طرة، لدفاع المتهم حسن زكريا المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته.

وطلب المحامي المنتدب أحمد سعد عرض المتهم على لجنة من أساتذة الطب النفسي بجامعة القاهرة لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وعلق رئيس المحكمة قائلا عرضناه قبل كده وثبت سلامة قواه العقلية.

وأمرت المحكمة باخراج المتهم من قفص الاتهام، وطلب من المحكمة الحديث قائلا: "متنازل عن طلب المحامي"، وبعد تنازل المتهم انسحب المحامي المنتدب من القضية.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغا بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربي، وضبط أحد الأشخاص ممسكا بسلاح أبيض "مطواة" ملوثة بالدماء في أثناء هروبه من العقار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط يدعى"حسن زكريا" 30 عاما ، حاصل على دبلوم فني صناعي ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور "ثروت ج" 82 عاما، طبيب أنف وأذن وحنجرة، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى بممرضة بالعيادة تدعى "سوزان.ك" 40 عاما، بزعم توقيع الكشف الطبي عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولا وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأصابه بجروح طعنية أودت بحياته، ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بالسلاح ذاته فأصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالي ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالي من ضبطه.