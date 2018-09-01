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محافظ الدقهلية: دشنت جروب على "واتس آب" للشباب.. ولقاء مع النواب

محافظ الدقهلية: دشنت جروب على "واتس آب" للشباب.. ولقاء مع النواب

"الشباب والرياضة" تطلق مبادرة "شارك ونظف" في مدينة القصير

"الشباب والرياضة" تطلق مبادرة "شارك ونظف" في مدينة القصير

ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وخمور في البحيرة

ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وخمور في البحيرة

"مرور البحيرة" تضبط 1702 مخالفة فى حملة مكبرة

"مرور البحيرة" تضبط 1702 مخالفة فى حملة مكبرة

"الصحة": علاج 103 آلاف حاج بعيادات البعثة الطبية.. وغسيل كلوي لـ39

"الصحة": علاج 103 آلاف حاج بعيادات البعثة الطبية.. وغسيل كلوي لـ39

نقيب العلميين: خريجو "العلوم الصحية" رفضوا مقترح حل أزمتهم مع الأطباء

نقيب العلميين: خريجو "العلوم الصحية" رفضوا مقترح حل أزمتهم مع الأطباء

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روض الفرج: بنشحت الأكل والشرب واللبس.. و«النومة»

«تسنيم ومى» اخترعتا خوذة طبية تترجم مشاعر «مرضى التوحد»

«تسنيم ومى» اخترعتا خوذة طبية تترجم مشاعر «مرضى التوحد»

التبول فى موقف إسكندرية بـ«جنيه + القيمة المضافة»

التبول فى موقف إسكندرية بـ«جنيه + القيمة المضافة»

جيران يتشاركون فى باص جماعى للمدرسة توفيراً للنفقات

جيران يتشاركون فى باص جماعى للمدرسة توفيراً للنفقات

«شيفات» يعودون إلى «الثخينة والشلولو»

«شيفات» يعودون إلى «الثخينة والشلولو»

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