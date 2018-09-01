قال الدكتور أحمد حسن، نائب مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج، إن هناك عدد من المرضى كان لديهم مشكلات في قوائم الانتظار، التي قد تتجاوز العامين حتى يكون المريض قد نسي وجود قرار لإجراء العملية في المعهد.

وأضاف حسن، خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه خلال الفترة الحالية يأتي المريض ويستخرج اللجنة الثلاثية الخاصة به، وبناءً على القرار يأتي المريض للاستشاري، ومن ثم يتجه إلى مكتب الدخول في إجراءت منظمة حتى يدخل للغرفة ويجري الأطباء العملية له في نفس اليوم أو في اليوم التالي كحد أقصى للعلاج.