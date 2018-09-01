أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إن مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تعرضت لموجة من السيول عصر أمس الجمعة 31 أغسطس 2018، والتي تعد الموجة الأولى من السيول التي تضرب البلاد لهذا العام، والتي تعتبر بداية مبكرة لموسم السيول 2018-2019.

وأوضحت، في بيان منذ قليل، سقطت بعض السيول الخفيفة على منطقة سانت كاترين مع وجود رياح ورعد وبرق، وتجمعت المياه في مخر سيل البحيرة 2، والذي تم افتتاحه في يوليو 2018.

وأضاف بيان الوزارة: "تأكدت الجهات المعنية كافة من استقرار الأوضاع بالمحافظة وفتح جميع الطرق وعدم وجود آيه أضرار نتيجة الأمطار".

وأكدت الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ووحدات الطوارئ التابعة للوزارة بالمحافظة، وتوالت إجراءات التنسيق مع الوحدات وأجهزة الحكم المحلي من خلال غرف العمليات المركزية واللامركزية وبالأخص غرفة العمليات الإلكترونية التي شكلتها الوزارة بتواجد وتمثيل كلً من المحافظين وعدد من الوزراء المعنين ورؤساء الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي وقيادات الطرق والكباري.