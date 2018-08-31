مع آخر أيام شهر أغسطس الحالي، توقعت هيئة الأرصاد الجوية حلول فصل الخريف مبكرا هذا العام، مع زيادة احتمالات سقوط أمطار تصل إلى حد السيول في وقت مبكر عن التوقيت المعروف من كل عام.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في أواخر شهر أغسطس الجاري قد تكون مؤشرا لبدء فصل بتأثير فصل الخريف مبكرًا عن موعده هذا العام.

وأضاف عبد العال لـ"الوطن" من المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار مبكرا في النصف الثاني من شهر سبتمبر تصل إلى حد السيول، عكس ما كان يحدث في الطبيعي حيث كانت تسقط أمطار فصل الخريف في بداية شهر أكتوبر.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الشتاء من المتوقع أن يكون أكثر برودة من الشتاء الماضي.

الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، فسر ذلك بأنه من الممكن أن تكون البداية المناخية للفصول تسبق البداية الجغرافية المحددة أو تتأخر عنها مدة تصل من أسبوع إلى نحو أسبوعين ولذلك قد يبدأ ظهور الأمطار مبكرا من النصف الثاني من شهر سبتمبر بدلا من أكتوبر.

وأضاف سعودي لـ"الوطن" قد يشهد النصف الثاني من سبتمبر انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار ولكن تبقى الرطوبة مرتفعة، لأن الرطوبة مع الرياح هي التي تؤدي لتراكم السحب وسقوط الأمطار المتوقعة.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية، أنه بعد توقعات سقوط مبكر للأمطار هذا العام يجب أن تتخذ كافة المحليات والمحافظات الأكثر عرضة للسيول الاستعدادات اللازمة لذلك تجنبا لحدوث أزمات.