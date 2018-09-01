وجه اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم الجديد، المسئولين عن قطاع الصحة بالمحافظة، بإعداد تقرير شامل بإحتياجات مستشفى أبشواي المركزي، وتحديد العاجلة منها، من أجل سرعة علاجها، مع تقديم الخدمة الصحية المناسبة للواطنين.

واستمع محافظ الفيوم الجديد، خلال جولة تفدقية مفاجئة لمركز أبشواي، في ثاني أيام عمله اليوم السبت، تفقد خلالها مستشفى أبشواي المركزي، واستمع لشكاوى المواطنين بشأن نقص عدد الأطباء وتعطل عدد من ماكينات الغسيل الكلوي، وأصدر توجيهاته، لرئيس المدينة بحل مشكلة انخفاض منسوب أغطية البلاعات ووجود عدد من الحفر بفناء المستشفى.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة، والمخلفات بسرعة وعلى فترات منتظم، مشيرًا إلى أهمية زيادة عدد صناديق تجميع القمامة، والاستغلال الأمثل للعمالة المتاحة، ودراسة الاستعانة بالجمعيات الأهلية في هذا المجال.

وأكد على أهمية المشاركة المجتمعية في الأعمال الخدمية وتوعية المواطنين بقيمة النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، وكذلك تضافر الجهود التنفيذية والشعبية في حل جميع المشكلات وتنظيم حملات نظافة مكبرة بجميع أنحاء المحافظة.

وتعهد محافظ الفيوم، بدراسة شكاوى عاملين بمصنع التغذية المدرسية بأبشواي، بشأن تأخر صرف مرتباتهم، والرسوم المقررة لترخيص التوكتوك، ومشكلة تعثر مصنع الغزل والنسيج بمنطقة العزب.