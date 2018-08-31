شدد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم الجديد، على ضرورة مراجعة الحفر والبلاعات بدون غطاء، وكسر بالسيراميك في محيط ميدان السواقي، وسط مدينة الفيوم، وترميمها، وذلك خلال جولة تفقدية له، اليوم، في أول يوم عمل بالمحافظة.

وتعهد محافظ الفيوم الجديد، خلال استماعه لشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار تذكرة دخول كافيتريا وحديقة السواقي، بميدان السواقي، بمراجعة العقد المبرم بين المحافظة والمستأجر، لتخفيض رسم الدخول حتى يكون في متناول المواطن البسيط.