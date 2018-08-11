قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني السابق، إن مبادرة السفير معصوم مرزوق، كتبها منتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كنت أقوم بمثل هذه الأفعال وأعلم أسلوبهم، وأعلم أيضًا أن لا أحد يفكر بهذا النمط إلا هم".

وتابع: "المبادرة إخوانية من الألف إلى الياء، فالإخوان يحاولون الاستعانة ببعض الشخصيات المدنية التي لها خلفية تاريخية مثل السفير معصوم مرزوق، لأنهم يعلمون أن لا مصداقية لهم، لأن لهم أهداف ليست في صالح الوطن".