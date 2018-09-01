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لأول مرة.. "أقفاص للبشر" داخل حديقة حيوانات

لأول مرة.. "أقفاص للبشر" داخل حديقة حيوانات

الجداوي لـ«الوطن»: سأقدم فقرة «اسألوا رجاء» ببرنامج عمرو أديب على MBC

الجداوي لـ«الوطن»: سأقدم فقرة «اسألوا رجاء» ببرنامج عمرو أديب على MBC

السيسي ونظيره الصيني يشهدان توقيع اتفاق منحة لتصنيع قمر صناعي مصري

السيسي ونظيره الصيني يشهدان توقيع اتفاق منحة لتصنيع قمر صناعي مصري

غلق مستشفى تخصصي بمطروح لمدة شهر بسبب وفاة حالة به

غلق مستشفى تخصصي بمطروح لمدة شهر بسبب وفاة حالة به

نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية برقم الجلوس

اختطاف أم وأطفالها في الأقصر.. والزوج يُبلغ الشرطة

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بعد استقباله للسيسي.. تعرف على الرئيس الصيني شي جين بينج

بالصور| جولة في قاعة الشعب الكبرى التي تحتضن لقاء السيسي بنظيره الصيني

بالصور| جولة في قاعة الشعب الكبرى التي تحتضن لقاء السيسي بنظيره الصيني

"المعاهد الأزهرية" يعلن مواعيد الاختبارات النهائية لمسابقة معلم مساعد

"المعاهد الأزهرية" يعلن مواعيد الاختبارات النهائية لمسابقة معلم مساعد

جامعة القاهرة تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس

جامعة القاهرة تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس

حظك اليوم السبت 1 سبتمبر.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"

حظك اليوم السبت 1 سبتمبر.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"

ما تيجي نخرج| "جنان" بـ"رووم آرت" و"حدث في بلاد السعادة" بمسرح السلام

ما تيجي نخرج| "جنان" بـ"رووم آرت" و"حدث في بلاد السعادة" بمسرح السلام

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