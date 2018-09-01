قال اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، إنه يؤمن بديمقراطية الحوار ويهتم بالتواصل مع الجميع لكنه ديكتاتور في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

أكد المحافظ، خلال لقائه الأول بالجهاز التنفيذي، عقب وصوله لمبني الديوان العام، مساء الجمعة، في حضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعقيد أكرم على المستشار العسكري، وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء المدن والمراكز ومديري الإدارات بالديوان العام، أنه سيضرب بكل قوته لمحاربة الفساد والحفاظ علي أراضي الدولة، وتطبيق القانون علي الجميع، وسيكون هناك تواصل مستمر مع وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز لاتخاذ الرأي الأصلح والسديد لصالح الدولة والمواطن ووفقًا للقانون، وسنسعى جاهدين لخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة جميع المرافق العامة في كل المصالح التي تقدم خدمات للمواطنين مثل المدارس والمستشفيات، وأنه سيعمل على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالمحافظة، وكذلك تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وجه بها خلال اجتماعه بالمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية.