نفت مديرية التموين بالمنيا، ما تردد على بعض مواقع وصفحات التواصل الإلكتروني حول ضبط "لحوم كلاب" بمدينة ملوي خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن تلك الشائعة غير صحيحة جملة وتفصيلًا.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم ضبط 151 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تقديمها للمواطنين، وذلك بإحدى محلات الجزارة بمدينة ملوي، وتحرر عن تلك المخالفة محضر رقم 10251 ضد السيد (م. م. ف) صاحب محل الجزارة وتم تحويل المحضر للنيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

وأهابت مديرية التموين بالمنيا بالمواطنين تحري الدقة فيما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي، والتأكد من مصدر المعلومة من خلال القنوات الرسمية فقط كالصفحة الرسمية لمديرية التموين والصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على "الفيس بوك"، كما تهيب المديرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق منها من مصدرها قبل ترويجها منعا لإثارة البلبلة وتكدير الأمن العام وعدم استقرار الحالة التموينية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على الأسواق والمخابز البلدية وغيرها بمختلف مراكز المحافظة.

ويمكن الاستفسار وإبلاغ الشكاوى على غرفة العمليات بالمديرية على الرقم 0862364503