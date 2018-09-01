قال سمير عبدالناصر، أمين عام جامعة عين شمس، إن مجلس الجامعة يسعى دائما لتحديث البنية التحتية والمعلوماتية بشتى أركان الجامعة، لمواكبة متطلبات العصر الحديث في تقديم الجودة العلمية.

وأكد عبدالناصر لـ"الوطن"، أن الجامعة ستوقع قريبا، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، لتعميم و تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية وجميع المستحقات المالية أو الإدارية من الطلاب للجامعة ولأي خدمة يتلقاها الطالب مقابل أجر مادي، سواء عن طريق "الفيزا إليكترون"، أو الدفع من خلال منافذ وفروع البنك المنتشرة في نطاق ومحل إقامة الطالب، تيسيرا من إدارة الجامعة على الطلاب ومنعا لمظاهر الازدحام أو التكدس أثناء دفع المصروفات.

ولفت أمين عام جامعة عين شمس، إلي الجامعة ستبدأ في تطبيق هذا النظام بداية وتزامنا مع إنطلاق العام الدراسي الجديد 2018-2019 لجميع كليات الجامعة .