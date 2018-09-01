قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن أعمال التطوير التي تمت بمنفذ طابا البري تعد طفرة في مجال السياحة، موضحا أن أعمال التطوير ساهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات دخول ومغادرة السائحين للمنتجعات السياحية بجنوب سيناء، إضافة إلى توفير سبل الراحة للقادمين والمغادرين بالمنفذ، حيث تم تزويد طالات السفر والوصول بتكيف مركزي.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف الأساسي من تطوير منفذ طابا هو حمايته من مخاطر السيول حيث تعرض المنفذ للدمار في سيول مايو 2015.

وأشاد المحافظ، بالجهد المبذول لتطوير المنفذ الرابط بين مصر والجانب الآخر، وأضاف أن السياح لا يتقدمون بأي شكاوى من المنفذ حيث تم تزويد المتفذ بالخدمات المطلوبة، ووجه الشكر للقوات المسلحة وكتيبة طابا التي ساهمت في عودة طابا المصرية إلى أحضان مصر.

جاء ذلك اليوم خلال افتتاح الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعمال التطوير الشاملة التي تم الانتهاء منها بمنفذ طابا على مساحة 27 ألف م2 بتكلفة إجمالية قدرها 49 مليون جنيه.