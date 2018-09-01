نشب حريق في أحد المطاعم جوار سور نادي الترسانة الرياضي بمحافظة الجيزة.

وانتقل فريق من شرطة الجيزة بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وتبين أن المطعم محل الحريق مغلق ومكون من طابقين، وأن الحريق نشب في التكييف وامتد إلى المدخنة المؤدية للمطبخ، وأخمد ونتج عنه احتراق الوحدة الداخلية للتكييف وبعض محتويات المطبخ وحدوث تلفيات بسقف دورة المياه دون حدوث أي إصابات.

وقال صاحب المطعم لفريق البحث إن سبب الحريق ماس كهربائي بالتكييف ولم يتهم أحدا بالتسبب فيه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.