قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، إن إجمالى حجاج بيت الله الحرام من حجيج الجمعيات الأهلية، الذين وصلوا إلى أرض الوطن بسلامة الله 5172 حاجا منذ بدء عمل الجسر الجوي لعودة الحجيج.

وأضاف "عبدالموجود"، في تصريحات صحفية، أن إجمالى الحجيح المقرر له العودة، غدا الأحد، من المدينة المنورة للقاهرة 1097 حاجا من الغربية وشبرا الخيمة، على أن يتوجه من مكة المكرمة للمدينة المنورة 1051 حاجا من سوهاج وقنا والأقصر.

وأشار "عبدالموجود" إلى أن إجمالي عدد الحجيج الموجودين حاليا بمكة المكرمة 5216 حاجا و2051 حاجا بالمدينة المنورة، مشيرا إلى استمرار متابعة أعضاء البعثة لعمليات التفويج والعودة والتواجد مع الحجيج ميدانيا لتقديم كافة الخدمات لهم.

وأكد "عبدالموجود" أن جميع الحجاج بخير ولا توجد أي حالات لمفقودين، إضافة إلى تقديم كل الخدمات والرعاية لهم مع استمرار عمل الجسر الجوي للعودة من مكة المكرمة حتى العاشر من سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى متابعة الحالات المحجوزة بالمستشفيات، لتلقي الرعاية الطبية وهي 3 حالات لحجيج من سوهاج والشرقية والجيزة، تحت الملاحظة لمتابعة طبية لحالات غيبوبة وجلطة بالقدم وقرحة بالمعدة، مع التأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة و3 حالات تخضع لغسيل كلوي بانتظام.

ولفت إلى أن إجمالى حالات الوفيات بين حجيج الجمعيات الأهلية 6 حالات لحجيج من محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة وسوهاج جميعها وفيات طبيعية، وأن غرفة عمليات البعثة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لحالة الحجيج، مع استمرار متابعة عمل لجان المطارات لحين عودة إجمالي الحجيج لأرض الوطن مع استمرار تلقي مقترحات وشكاوي الحجيج على الرقم 00966563593425.