أرقام مهمة في التبادل التجاري بين مصر والصين

يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمدة 4 أيام، العاصمة الصينية بكين، في إطار جولته الأسيوية، وكان في استقباله اليوم، نظيره الصيني شي جين بينج، ومن المقرر، أن يعقد الزعيمان مباحثات ثنائية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، تطورًا ضخمًا خلال العقود الأخيرة، تنظمها حوالي 63 اتفاقية، ما بين ضرائب الدخل والازدواج الضريبي، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتعاون السياحي، واتفاق قرض، والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وتوفير المياه، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

وتستعرض "الوطن"، أبرز الأرقام في العلاقات المصرية الصينية، وهي كالتالي:

- 11 مليون دولار أمريكي، حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953.

- 135 مليون دولار أمريكي، التبادل التجاري في عام 1987.

- 452.71 مليون دولار، حجم التبادل التجاري عام 1995.

- 520.7 مليون دولار، حجم التبادل التجاري في 1997.

- 65% هي النسبة التي زادت فيها الصادرات المصرية للصين عام 2011، وضخ استثمارات صينية جديدة في مصر بقيمة 80 مليون دولار، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 9 مليارات دولار.

- 488 مليون دولار، قيمة صادرات مصر للصين عام 2013-2014.

- 4986 مليون دولار، قيمة واردات مصر من الصين عام 2013 - 2014.

- 11 مليار دولار، حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016.

- 600 مليون دولار، إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر عام 2017.

- المركز 21، ترتيب الصين في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر عام 2017.

- 1320 مشروعًا، عدد المشروعات المشتركة بين مصر والصين عام 2017.

- 1191 مشروعًا، عدد المشروعات المشتركة بين مصر والصين خلال الفترة من 1970 حتى 2014.