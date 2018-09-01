من هو ديفيد ساترفيلد المرشح سفيرا لواشنطن في القاهرة؟

ذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن الدبلوماسي المخضرم، ديفيد ساترفيلد، الذي يملك خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، يتصدر المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة إلى مصر.

وعمل ديفيد مايكل ساترفيلد، على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط حيث دخل السلك الدبلوماسي في عام 1980، وعمل في البعثات الأمريكية في الخارج في كل من جدة وتونس وبيروت ودمشق، ثم أصبح مدير الأمانة التنفيذية لموظفي وزارة الخارجية وبعدها عمل في مجلس الأمن القومي، ثم مديرا لمنطقة الشرق الأدنى وشؤون جنوب آسيا، فضلا عن عمله منسقا للعراق وكبير مستشاري وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في العراق، في مايو 2009.

قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية الأسبق، إن ساترفيلد له خبرة واسعة في المنطقة وخاض تجارب عدة في دول المنطقة، فضلا عن أنه من المتحدثين بالعربية ما يساعده على تأدية مهامه بكفاءة أكبر.

ولفتت عمر في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن خبرة ساترفيلد، تجعله اختيارا موفقا للعمل في الدبلوماسية المصرية، بسبب اطلاعه على طبيعة المنطقة واستطاعته التعامل معها، مؤكدة أن كل سفير ينفذ سياسة بلاده في الدولة الذي يوفد إليها.

ويعمل ساترفيلد، مديرا عاما للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون، أو قوات حفظ السلام الدولية، وهي قوات دولية مسؤولة عن حفظ السلام بين مصر و"إسرائيل"، وأنشئت عام 1982 نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد.