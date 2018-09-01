قالت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، إن إجمالى الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر أغسطس 2018 حوالي 145 مليونا و693 ألفا و864 جنيها، كما بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة للجمارك ذاتها خلال شهر أغسطس 2018 حوالي 7 ملايين و731 ألفا و488 جنيها.

وأكدت الإدارة، في بيان مساء اليوم، بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة كامل علي متولي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان، خلال شهر أغسطس 2018، عدد 151 حاويه دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 14 ألفا و557 طرد بوزن إجمالي 3055 طنا و613 كيلوجراما.

وبحسب بيان عن الإدارة، تم الإفراج عن 209 شهادات سحب جزئية بعدد 14 ألفا و394 طرد بوزن إجمالى 2568 طنا و581 كيلوجراما، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس 2018 حوالي 20 مليون و525 ألفا و525 جنيها.

وأضاف البيان أن إجمالى الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 123 مليون و466 ألفا و531 جنيها وإجمالى ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 855 ألفا و904 جنيهات والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 684 ألفا و558 جنيه وإجمالى المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 5259 جنيها، كما بلغت الغرامات الجمركية 156 ألفا و85 جنيها.