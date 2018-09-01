قال العميد طارق وجيه، مدير معبر رفح البري، إن الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة العائدين من الديار الحجازية، وصل معبر رفح البري، مساء اليوم السبت، قادمين من مطار القاهرة الدولي على متن 19 حافلة تقل 851 حاجًا فلسطينيًا.

ودخل الحجاج صالة الوصول بمعبر رفح البري ويخضعون لإنهاء الإجراءات من قبل إدارة الجوازات تمهيدًا لعبورهم وعودتهم إلى قطاع غزة خلال ساعات قليل.

وأكد "وجيه" في تصريحات صحفية، اليوم، عودة الفوج الأول من الحجاج الفلسطينيين، أمس الجمعة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وعددهم 834 حاجًا فلسطينيًا، وأن السلطات المصرية، خصصت اليوم وأمس، لعودة الحجاج الفلسطينيين إلى القطاع، بينما يتواصل بدءًا من غدٍ الأحد عبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وعودة باقي حجاج غزة خلال الساعات المقبلة.

وتغلق مصر معبر رفح البري خلال العطلة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بينما تخصص باقي الأيام لحركة المسافرين من إلى القطاع.

وسمحت السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري خلال يومي أمس الجمعة، واليوم السبت استثنائيًا بعودة حجاج غزة.