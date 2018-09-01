قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن الهيئة قامت بحل وتذليل جميع العقبات والمعوقات وتسهيل كل ما يتطلبه تشغيل الجهاز، وذلك في إطار تشغيل جهاز "P60" المخصص للكشف عن الحاويات الصادر بميناء دمياط.

ورأت الهيئة تشغيل جهاز الكشف الإشعاعي عن الحاويات الصادر تبادليا مع جهاز الرصد البيئي الموجود على بوابة الحاويات الوارد لمدة شهر، وهي الفترة اللازمة لإنشاء سور فاصل بين الجهازين، حيث يمكن بعد ذلك تشغيلهما في وقت واحد.

وتعاقدت الهيئة بالفعل على السور الخرساني وجرى البدء في إنشائه وكذلك تم عمل الصيانة اللازمة للبوابات المعدنية للجهاز بعد توصيل وإطلاق التيار الكهربائي المطلوب لتشغيله.

ويجري حاليا تلافي بعض الملاحظات التي أظهرها التشغيل التجريبي تمهيدا لبدء التشغيل الكامل للجهاز.