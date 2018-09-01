قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن السفيرة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قامت بدور كبير جدا لإقناع المستثمرين الصينيين، بزيادة حجم استثماراتهم داخل السوق المحلية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"،: "التصنيف الائتماني لمصر جعل الصينيين يستعجلون عملية الدخول داخل السوق المحلية بها"، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتعديل كفة الميزان التجاري لصالحها.

وأشار إلى أن مصر تسعى لتكون هي المركز الاستثماري للصين داخل الشرق الأوسط، "بدل الصين ما تصدَّر من عندها، لأ، تصدَّر من مصانعها داخل مصر للمنطقة كلها".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بكين فجر اليوم السبت، في زيارة تستغرق 4 أيام، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج وكبار المسؤولين، كما يشارك أيضا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المقرر انعقاده يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري.

وغادر الرئيس السيسي القاهرة، الخميس، في جولة خارجية لعدد من الدول، بدأت بمملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين البحرينين، ثم توجه إلى الصين للمشاركة في منتدى "الصين-أفريقيا" بالعاصمة بكين، ويلتقي خلال الزيارة الرئيس الصيني لبحث أوجه التعاون بين البلدين، وسيختتم جولته الخارجية بزيارة للعاصمة الأزوباكستانية طشقند.