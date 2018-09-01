كشف الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بالمحافظين الجدد.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، إن الاجتماع استمر لأكثر من ساعتين، حيث شدد فيه السيسي على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأضاف: "سنعمل على تحسين الخدمات في جميع الملفات والمرافق والقمامة والتعليم العالي والتعليم والصحة والتعدي على الأراضي الزراعية".

وتابع: "المواطن سيكون أول اهتماماتنا، وسنسعى لإقرار خطة يتعامل المواطن بموجبها مع مؤسسات الدولة إلكترونيًا، كما سنعمل على إنهاء أزمة الصرف الصحي بنسبة 65%".