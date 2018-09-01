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"بنك ناصر": لا نقدم أموالا لمشروعات المرأة المعيلة وإنما مواد خام

"بنك ناصر": لا نقدم أموالا لمشروعات المرأة المعيلة وإنما مواد خام

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"بنك ناصر": صرفنا مساعدات لا ترد بـ41 مليون و200 ألف جنيه في 2017

"بنك ناصر": صرفنا مساعدات لا ترد بـ41 مليون و200 ألف جنيه في 2017

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