علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني واتحاد الكرة.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن اللاعب يجب أن يعامل بشكل احترافي، مشددًا على أنه لم يطلب شيئا لنفسه، بل كان يعبر عن جميع لاعبي الفريق عندما تحدث عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

وأضاف: "ميسي رفض أن يلتقي بابنتي الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في معسكر الأرجنتين، لأن معسكرات المنتخبات الوطنية يجب أن يكون لها استعدادات خاصة".

وتابع: "بالنسبة لمطالبة اللاعب بتعيين حراسة شخصية لحمايته، فهذا أمر عادي، وحدث مع كريستيانو رونالد وميسي، بل إن صلاح تفوق عليهما".