منتج "البدلة" ينفي ادعاءات محامي محمد رمضان بحبسه 5 أعوام

نفى وليد منصور، منتج فيلم "البدلة"، ما زعمه الدكتور أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، بشأن صدور حكم بحبسه خمسة أعوام، مؤكدًا أن إسمه الحقيقي "وليد جمال منصور"، وليس كما ادعى محامي "رمضان"، بأن إسمه "وليد منصور عفيفي".

وقال "منصور" في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن المحامي الخاص به سيُصدر بيانًا رسميًا مساء اليوم الثلاثاء، للرد على تلك الادعاءات، فضلًا عن رفع دعوى قضائية ضدهما، غدًا الأربعاء، متابعا: "كل الناس تعلم جيدا من على حق، وأنا سأتركه يغلط كما يشاء، والرد عليه سيكون من خلال القضاء الذي أثق فيه جيدًا".

وكان الدكتور أحمد الجندي، المحامي، قد أكد في تصريحات لـ"الوطن"، مساء أمس أن وليد منصور، صادر حكم ضده من قِبل محكمة الجنايات بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، اتهامًا بالبلطجة، قائلًا: "منتج بلطجي ولا يمكن وضعه في خانة واحدة مع فنان ذي قيمة مثل محمد رمضان الذي رفض حياة الرفاهية والتحق بالخدمة العسكرية حبًا في وطنه، كما أنه يُعد قدوة للشباب"، مناشدًا وزير الداخلية بسرعة تنفيذ الحكم الصادر ضد منتج "البدلة".

وهناك صراع بين صناع فيلمي "البدلة" و"الديزل" بسبب إعلان كل منهما عن إيراداته، وهاجم حساب منسوب للمنتج وليد منصور الفنان محمد رمضان، واتهمه بأنه يرسل رسائل للصحفيين بها أرقام عن إيرادات غير صحيحة لفيلمه "الديزل"، فيما أكد المنتج أحمد سبكي لـ"الوطن"، أن محمد رمضان "نمبر وان".

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