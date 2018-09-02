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إيمي سمير غانم تنشر أول صورة لشيري عادل بعد أزمة شائعة انفصالها

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ترامب تعليقا على أزمة كندا: لن نشترى أصدقاء لنا مقابل صفقات سيئة

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عاجل| وكالة الأنباء السورية: أصوات انفجارات مطار المزة ماس كهربائي

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