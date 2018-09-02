أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن شهود عيان أكدوا وقوع انفجارات متتالية وتصاعد النيران في مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق نتيجة انفجار مجهول.