عاجل| "سكاي نيوز": الحوثيون يفجرون مدرسة في اليمن انتقاما من المدنيين

أفاد موقع "سكاي نيوز" عربية، بأن ميليشيا الحوثي فجرت مدرسة الزبير بن العوام الثانوية في مدينة حيران، التي تقع في محافظة حجة، شمالي غربي اليمن، انتقامًا من المدنيين.

وبحسب ما ذكرته مصادر محلية لموقع "سكاي نيوز" عربية، فإن ميليشيا الحوثي فجرت المدرسة بعدما فرضت تهجيرًا قسريًا على سكان قرية السادات، قُبيل تلقى هزائمها في مركز مديرية حيران.

ووفق ما جاء في الخبر، فإن "ميليشيا الحوثي تواصل جرائم بحق سكان مديرية حيران، حيث تمنع وصول المواد الغذائية إليهم من مديرية عبس منذ حوالي 5 أيام، ومن ثم فإن أهالي المديرية يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة".