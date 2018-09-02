عاطل يقتل والدته لاستياءه من وجبة العشاء في الإسكندرية

لقيت ربة منزل مصرعها، أمس، بعدما أعدت وجبه عشاء لابنها، أثارت استياءه فتعدى عليها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف زكي مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بوجود جثة سيدة داخل محل سكنها، دائرة القسم، شرق الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل ثان إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص بوجود جثة (صباح ح. هـ.- 48 سنة- ربة منزل) مسجاة على الأرض، بصالة شقتها، مصابة بجرح طعني، أودى بحياتها على الفور.

تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان بقيادة المقدم ياسر القطان، من ضبط المتهم، نجلها، ويدعى (عبده س. ع.- 30 سنة- عاطل) واعترف بارتكاب الواقعة، بسبب استياءه من وجبة العشاء التي أعدتها له ولدته، فتعدى عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأسفرت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، بأن المتهم مريض نفسي ومن متعاطي الأقراص المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل جثمان المتوفيه للمشرحة.