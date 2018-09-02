بالصور| محمد صلاح يغادر مطار القاهرة.. ويلتقط "سيلفي" مع طفل

غادر اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعد إنهاء إجراءات الوصول.

ورافقت قوة أمنية صلاح، لخارج مبنى مطار رقم 3، وطالب طفل بالتقاط صورة "سيلفي" مع نجم منتخب مصر، الذي لبى طلبه، وأوقف القوة الأمنية والتقط صورة معه، ثم استقل السيارة التى كانت تنتظره أمام صالة الوصول.

ورفض صلاح الإدلاء للإعلام بأي تصريحات صحفية، والتزم الصمت طوال رحلته من الصالة المميزة، حتى خروجه من باب المطار.

ووصل صلاح على رحلة رقم 732 من طراز "بوينج B737-800"، لمطار القاهرة، قبل قليل، للانضمام لمعسكر الفراعنة، الإثنين المقبل، استعدادا لمباراة النيجر المقرر لها يوم 8 سبتمبر الجارى باستاد برج العرب فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019 بالكاميرون.

كان اتحاد الكرة المصري أعلن أنه أعد استقبالا خاصا لمحمد صلاح، بعد الاتفاق على تلبية كافة طلباته التي أرسلها مؤخرا عن طريق وكيل أعماله رامى عباس، واتفق اتحاد الكرة مع شركة متخصصة لإعداد استقبال خاص للنجم المصري في مطار القاهرة، على أن يكون أحد مندوبيها في استقبال صلاح في منطقة ما قبل الجوازات، ويصطحبه في نقاط التفتيش والجوازات والحقائب وصولا به إلى الجلوس في صالات الخدمة المميزة، لحين انتهاء كافة الإجراءات، وسيكون في استقبال صلاح أيضا أحد مسؤولي المنتخب وأحد أفراد الأمن منذ لحظة هبوط الطائرة وحتى التحرك بسيارته خارج المطار متوجها لمنزله.