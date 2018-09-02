مصادر: محمد صلاح التزم الصمت طوال رحلته.. وبدت عليه علامات الإرهاق

أكدت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، أن اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، التزم الصمت طوال رحلته من لندن حتى وصوله إلى القاهرة، وفضل ارتداء جاكت أسمر بـ"زعبوت" لعدم لفت الانتباه إليه، كما أنه لم يرفض في الوقت نفسه التقاط الصور "سيلفي" مع محبيه ممن حرصوا على ذلك، وإن كان ذلك قد تم في أضيق الحدود.

كما أكدت المصادر أن صلاح التزم الصمت طوال رحلته وبدى عليه علامات الإرهاق بسبب طول مدة السفر، وعقب وصوله خرج من صالة الوصول بمطار رقم 3 وسط حراسة أمنية مشددة حتى استوقفه طفل صغير طلب التقاط صورة "سيلفي" فاستجاب صلاح على الفور، ووقف ليلتقط معه الصورة.

والتزم صلاح الصمت خلال رحلة خروجه من صالة الوصول حتى باب الخروج، ولم يستجيب لأي طلب خاص بإجراء حوار صحفي أو الحصول على أي معلومات حول رحلته أو أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة المصري.

كانت مصادر خاصة بمطار القاهرة أكدت أن صلاح وصل على رحلة الشركة رقم 732 من طراز بوينج « B737-800 ، للانضمام إلى معسكر الفراعنة الذي ينطلق الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة النيجر المقرر لها يوم 8 سبتمبر الجاري باستاد برج العرب في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، وأن سيارة خاصة اصطحبت اللاعب من أرض المهبط لصالة الخدمة المميزة، وتم إنهاء إجراءات وصوله منفردا، واصطحبته قوة أمنية لخارج مبنى مطار رقم 3.