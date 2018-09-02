طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية فورا في ليبيا، بحسب "سكاي نيوز"، والتزام كافة الأطراف باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة في الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وأدان غوتيريش، في بيان، استمرار العنف بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها بما في ذلك القصف العشوائي، الذي تلجأ إليه الجماعات المسلحة فتقتل وتجرح مدنيين من بينهم أطفال، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا قد دعت في وقت سابق إلى وقف القتال في ليبيا وذلك ببيان مشترك صدر في روما.

وفي آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة، مساء الجمعة، فإن المعارك في العاصمة الليبية طرابلس نتج عنها أربعين قتيلا وأكثر من مئة جريح، منذ الإثنين، ومعظم الضحايا من المدنيين.

وتتواجه مجموعتان مسلحتان، منذ الإثنين، بالأسلحة الثقيلة بجنوب طرابلس، وأعلنت هدنة، يوم الثلاثاء، ثم وقف لإطلاق النار يوم الخميس، لكن لم ينجح الاتفاق سوى ساعات.