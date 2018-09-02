عرض الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مقطع فيديو لواقعة مقتل مدير محل على يد حارس عقار بالمنصورة، بسبب جلوس الأخير أمام العمارة التي يوجد بها المحل.

ويظهر في الفيديو شاب يخرج من أحد المحلات ويقابله شخص آخر ينهال عليه ضربًا بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى وفاته فور وصوله للمستشفى.

واستنكر القرموطي الحادث، متساءلا: "بقا سهل إن لما يبقى فيه مشكلة بين اتنين، إني أجيب السكينة واقتلك، بقا سهل الكلام ده؟".

وتابع: "المجتمع بقا عايز نسف والله العظيم عايزين نسف، وكلام مش هزار، وعازين نسف ونعيد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا واجتماعياتنا من أول وجديد، والشيطان بقا متمكن مننا ووصل لمرحلة خلاص".