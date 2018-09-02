أصيب سائق "توك توك" من قرية سنرو القبلية بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بجرح طعني بالبطن، إثر تعدِ إثنين عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، في محاولة لسرقة مركبته، أثناء إيصالهما إلى قرية الطريبي بمركز سنورس، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من مستشفى أبشواي المركزي، بوصول (أحمد ناصر م.- 16 سنة- سائق توك توك)، ومقيم بقرية سنرو القبلية، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن، وجرح قطعي باليد اليسرى، إدعاء ضرب من آخرين.

وذكر البيان الأمني، أن مجهولان تعديا عليه بالضرب وإصابته بـ"مطواة" كانت بحوزة أحدهما، محاولان سرقة الـ"توك توك" الخاص به أثناء توصيلهما لقرية الطريبي بمركز سنورس، إلا أنهما هربا مع استغاثته بالأهالي، وتركا الـ"توك توك" خوفا من اللحاق بهما.

وكلف مدير الأمن، إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي، إلى أن مرتكبا الواقعة، هما (أمجد ر. خ وشهرته ناصر- 22 سنة- بدون عمل)، و(محمد ط. ش. وشهرته محمد وزة- 23 سنة)، ويقيما ببندر أبشواي "هارب"، ووفقا للبيان الأمني، تم ضبط المتهم الأول بأحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثاني بقصد السرقة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3055 لسنة 2018م إداري مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق، التي أمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب.