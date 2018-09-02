يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد 2 سبتمبر، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا في شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة كما تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف البيان، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 36 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية.