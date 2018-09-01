يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود، اليوم السبت 1 سبتمبر 2018، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت هية الأرصاد الجوية في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن السحب المنخفضة تظهر على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد، تكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات، وهي كالتالي: