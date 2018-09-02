قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها ناقشت سيل ترشيد الانفاق والعمل على زيادة الموارد الذاتية من خلال أفكار غير تقليدية لا تخالف صحيح القانون لدعم العملية التعليمية، إضافة إلى تقديم خدمة متميزة للمواطنين من خلال ميكنة العمل، وتفعيل خدمة الشباك الواحد والحرص على تفاعل مديري الإدارات التعليمية بالمواطنين وعقد اللقاءات الجماهيرية أسبوعيًا.

كما وجهت وكيل وزارة التعليم، بعدم منح الإجازات نظرًا لبدء العام الدراسي الجديد، معلنة عن نية الوزارة في عقد مسابقة على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل مدرسة وأفضل طالب وأفضل معلم وأفضل عامل لبث روح المنافسة بين المدارس ، مؤكدة أن المديرية بصدد توزيع شهادات أمان بواقع 11 شهادة أمان لكل ادارة تعليمية على بعض المديرين والمعلمين .

وطالبت وكيل الوزارة، بحصر التعديات على أسوار المدارس وإزالة أي تعديات عليها، مشددة على عدم تواجد المعلمين داخل دواوين المديرية والإدارات التعليمة تنفيذًا لقرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في هذا الشأ.

وتناولت هناء شهاب، وكيل المديرية، ضرورة إعداد كل مدير إدارة تقريرا أسبوعيا إضافة إلى "cd" يتضمن مدى جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وطالبت "شهاب"، بإعداد تقرير دقيق بأسماء الذين سيتدربون للعمل بالنظام الجديد للعمل بالصفوف الأولى الثانوية والوقوف ضد أي مخالفة في هذا الشأن، موجهة إلى حسن التعاون مع الجماهير والعمل على كسب ثقتهم لضمان التعاون في نجاح العملية التعليمية.