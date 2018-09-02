أكد طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء في السودان، على متانة العلاقات السودانية - المصرية وأزليتها، مجدداً شكره لقيادة مجلس الوزراء المصري ووزير الشؤون البرلمانية بجمهورية مصر العربية وقيادات البرلمان المصري على حرارة الاستقبال أثناء زيارته لمصر للوقوف على تجربتها في مجال العمل البرلماني ومشاريع الإسكان فضلاً عن بحث فرص للتكامل بين البلدين في كافة المجالات.

ووصف توفيق، اللقاءات بأنها كانت دافئة وأخوية وصادقة، وجاء ذلك لدى لقائه السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية، وأمن اللقاء على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين فضلاً عن مذكرات التفاهم الموقعة بين دعم القرار بمجلس الوزراء المصري ونظيره السوداني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان "سونا".