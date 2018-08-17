على مدار السنوات الماضية، استقبلت المملكة العربية السعودية المئات من أسر شهداء الجيش والشرطة من مصر، تقديرًا لدور ذويهم الذين قدموا تضحيات كبيرة في محاربة الإرهاب الغاشم، ومع كل عام تزيد السعودية حصة وأعداد الحجاج من أسر الشهداء المصريين.

وفي هذا العام، ودع السفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي للمرة الأولى منذ توليه المنصب الفوج الأول من حجاج أسر الشهداء، استكمالا لدور السفارة في القاهرة على مدار السنوات الماضية.

وقال نقلي، إن شهداء رجال الأمن في كل القطاعات العسكرية والشرطية في العديد من الدول العربية والإسلامية قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الله لنصرة أوطانهم ضد الإرهاب الغادر، بما في ذلك التضحيات الكبيرة التي يقوم بها رجال الجيش والشرطة المصريين.

وأكد السفير السعودي، أن الاستضافة الملكية لأسر هؤلاء الشهداء في الحج تحمل رسالتين مهمتين، الأولى تُعبر عن التقدير الذي يكنه خادم الحرمين الشريفين للأعمال البطولية لهؤلاء الشهداء في أداء واجباتهم، والثانية تهدف إلى المساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية لأسر الشهداء ولا يوجد أكبر من تمكينهم من أداء شعيرة الحج.

وشارك في توديع الحجاج اللواء طيار أحمد ماهر جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعبد العزيز الناصر رئيس لجنة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بالمملكة، ومحمد السبيعي رئيس قسم الشؤون القنصلية بالسفارة السعودية، وعبد الله الحربي مدير فرع الخطوط الجوية السعودية بمصر، وسلطان الرفاعي نائب رئيس قسم الشئون الاقتصادية والثقافية والإسلامية بالسفارة السعودية.

واستقبلت المملكة العربية السعودية في عام 2013 أكثر من 600 حاج من أسر الشهداء المصريين، وتزايد العدد حتى وصل إلى ألف حاج في العام الماضي.