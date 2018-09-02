استقبل المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأحد، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد.

وهنأ رئيس جامعة بني سويف المحافظ بثقة القيادة السياسية لتوليه المسؤولية بعد أدائه اليمين الدستورية محافظًا لبني سويف في حركة المحافظين الأخيرة، متمنيًا له التوفيق بمهمته الجديدة في خدمة الوطن والمواطنين.

وأكد محافظ بني سويف أهمية التعاون بين الجامعة والمحافظة في خدمة قضايا المجتمع من خلال رؤية وخطة عمل مشتركة للمساهمة في تنمية المحافظة، منوها عن اعتزازه بدور الجامعة في تخريج الكوادر العلمية، وأهمية الإستعانة بأبحاثها ومؤتمراتها في كافة المجالات باعتبارها إحدى بيوت الخبرة التي تشارك في النهوض بالمجتمع المحلي.

وأعرب المحافظ، عن ثقته أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون في تحقيق التنمية ومن أجل المواطن، لا سيما وأن المحافظة تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي ستكون الجامعة شريكا وداعما قويا في تنفيذها.