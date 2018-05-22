محافظة السويس تعيد فتح 127 محلا تجاريا بعد تسديد المديونيات

ألغت محافظة السويس قرارها السابق بإغلاق وتشميع 127 محلا تجاريا بأحياء المحافظة المختلفة، وقررت إعادة فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية بعد سداد القائمين على المحلات التجارية المديونيات المستحقة عليها، والتي وصلت إلى 31 مليون جنيه، فيما ارتفعت عائدات خزينة المحافظة من المديونيات المستحقة على مقاولين حصلوا على أراض عن طريق المزادات لتصل إلى 160 مليون جنيه.

وأكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أنه بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لم نكتف بتحصيل المتأخرات المالية من المتهربين فقط بل صدرت قرارات بسحب 150 قطعة أرض من مقاولين وأشخاص متهربين من سداد أموال الدولة.