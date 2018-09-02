منذ 39 دقيقة

منذ 39 دقيقة

نفت وزارة البيئة مزاعم مجلة "فوربس" بشأن تصدر القاهرة المدن الأكثر تلوثا في العالم، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.