أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، قرارًا رقم 1068 بتكليف الدكتور هشام بشرى السيد محمد، الأستاذ بكلية الطب، قائماً بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لحين تعيين نائب .

يذكر أن الدكتور هشام بشرى، حاصل على بكالوريوس الطب جامعة عين شمس عام 1983 وحصل على درجة الماجستير عام 1988 بتقدير عام جيد جدًا، ونال درجة الدكتوراة عام 1996، وهو أول من أدخل القسطرة القلبية، وتوسيع الشرايين التاجية والصمامات ببني سويف.

وشغل بشرى منصب رئيس قسم القلب بالمستشفى الجامعي، وتدرج في المناصب وصولًا لمنصب مدير عام المستشفى الجامعي عام 2015، ثم أصبح مستشارًا لرئيس الجامعة للقطاع الطبي .