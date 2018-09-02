عقد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، المؤتمر الأول لبرنامج "المعلمون أولًا" في دمياط بحضور الدكتور وائل أغا منسق إقليم الساحل للبرنامج، والدكتور محمد بديع الخبير التعليمي، ونسرين حافظ، أخصائي تعليم، والدكتور خالد خلف، وكيل المديرية، ولبني الكرداوي، مدير التعليم العام، والدكتورة منى العشري، منسق عام المحافظة.

وأشار سويلم إلى أهمية برنامج "المعلمون أولا"، وأنه رحلة لتغيير شكل التعليم، عبر خطوات جادة للوصول لهذا التغيير، موضحًا أن الجزء الصعب يتمثل في كيفية تغيير الثقافة السائدة عن التعليم، ومراجعة الأهداف، وتغيير فكرة التعليم للحصول على الشهادة فقط؟

وشدد على أهمية تعريف مفهوم النجاح، ومعنى التعلم لأنه أهم من التعليم، مطالبًا الحاضرين بتوصيل رسالة للمجتمع بأنه لابد من الاعتناء بعقول أطفالنا، وهذا لن يأتي إلا بالتعلم الصحيح، والفكر المستنير.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط إن الوزارة تعمل على تحديث نظام معدل للطلاب المتواجدين في المراحل التعليمية، من خلال الفكر الجديد لبرنامج "المعلمون أولًا".