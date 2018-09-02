حصلت "الوطن" على الكشف الكامل، لأسماء القيادات في حركة القيادات المحليات، التي اعتمدها اليوم الأحد، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتضم 5 سيدات:

محمود ضيـاء الدين عيسى عفيفي عبدالمجيد رئيساً لحي البساتـين- القـاهرة

جمال محمد محي سعد عبد الحميـد، رئيساً لحي الموسكي- القاهرة

علاء الديــن خليل محـمد علي رئيساً لحي الخليـفة- القـاهرة

هشام محمـد على السعــدي رئيساً لحي الأميـرية- القاهـرة

علي عبــدالله حـامد عبدالله رئيساً لحي المـرج – القاهرة

إيهاب محمـد رشاد احمد مكـاوي رئيساً لحي الدقي - الجيـزة

خالـد سامي محمد عصر رئيساً لحي العمرانية - الجيــزة

حسين لبيـب حســين عطيـة رئيساً لمركز ومدينة البدرشيـن – الجيـزة

ياسر محمد سامى سـالم على مدين رئيساً لحي جنوب الجيزة – الجيــزة

هانئ شعبان عبدالمعطي حسانين العناني رئيساً لحي بولاق الدكرور – الجيـزة

حمدى عبد العليـم حسـن شـامة رئيساً لحي المنتـزه أول – الاســكندرية

وحيـد المأمـون مصطفـى الحضـرى رئيساً لمركز ومدينة شبراخيت – البحيرة

عصام عبدالعال محمد بهـاء الدين رئيساً لمركز ومدينة شبين الكـوم - المنوفية

عماد حمــدى حــافظ عبدالله رئيساً لمركز ومدينة الباجـور - المنوفية

احمد ابراهيم احمــد حسانين القـزاز رئيساً لمركز ومدينة أشمـون - المنوفية

خالد فــوزي فـؤاد ابراهيم رئيساً لحي ثان المحـلة – الغربية

أحـمد عبد المنــصف إبراهيــم الفـار رئيساً لمركز ومدينة دميــاط - دمياط

خالد إسماعيل عبد الفتـاح علي محجــوب رئيساً لمركز ومدينة المنصورة - الدقهلية

وليد السيد احمد المعداوي مصطفي رئيساً لمركز ومدينة العريش - شمال سيناء

محـمد كـمال بهـلول خـليل رئيساً لمركز ومدينة بني سـويف- بني سويف

فادي وديــع نقولا سمعـان رئيساً لمركز ومدينة ملـوي - المنيا

تاج جلال عمر محمــد سالمـان رئيساً لمركز ومدينة ابنــوب - اسيوط

ماجد السيـد أحمـد على حسـن رئيساً لمركز ومدينــة نجع حمادي – قنا

عبدالله عاطف عبدالله المليجي رئيساً لمركز ومدينة أســوان – اسوان

محمد محمود ابراهيـم صحصاح رئيساً لمركز ومدينة البياضية – الأقصر

عصام الدين أحمــد عبد الحميد الليثى سكــرتيراً عـاماً لمحافظة دميـاط

مجدى محمد عبده الوصيـف رئيساً لمدينــة شبرا الخيمــة - القليوبيـة

فوزي محــمد صـلاح الدين الحسيني الاشراف على رئيس حي دار السـلام- القاهرة

ناصر فتحـى عبد السلام محمد الاشراف على رئيس مركز ومدينة مطـي - المنيا

عاطــف محمـد كامل وجدي الاشراف على رئيس مدينة مرسى علـم - البحــر الأحمر

إيهاب محمد رافت محمد فصيــح عبدالوهاب الاشراف على رئيس حي شمال الغردقة - البحـر الأحمر

أحــمد محــمد عبد الفتاح السيــد رئيساً لمركز ومدينة العيــاط بمحافظة الجيزة

غـريب أحـمد علـي عـارف رئيساً لمركز ومدينة الخـانكة بمحافظة القليوبية

أمل فـوزي مجاهد جـاب الله رئيساً لمدينـة قـها بمحـافظة القـليوبية

عماد عبد المقصود محــمد الدكروري رئيساً لمركـز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة

محــمد جــمال عــادل سيد أحمد المجبر رئيساً لمركــز ومدينــة الدلنجات بمحافظة البحيرة

مدحـت محــمد محـمد الـزغـد رئيساً لمركـز ومدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة

يــاسر محـمد محـمد عامـر رئيساً لمركز ومدينة سيدي براني بمحافظة مطروح

سحـر شعبان حـنفي محمود رئيساً لمدينة ســرس الليان بمحافظة المنوفية

ضياء الدين عبد الحـميد قطب حسب الله رئيساً لمركز ومدينة الشهداء بمحــافظة المنوفية

خالد حـامد العرفي سيـد أحمد رئيساً لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفيــة

سميــر صدقـي الإمام لطفي رئيساً لمدينة رأس البـر بمحافظة دمياط

هاني محمد محمد إبراهــيــم مهنا رئيساً لمركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية

متولي عبد العال متولي عبد العال رئيساً لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية

ياسر محمود عبد الغني الزعويلي رئيساً لمركز ومدينة رفح بمحــافظة شمال سيناء

مبروك محمد مبروك الغمرينى رئيساً لمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء

حسام جمال الدين محمد الشاعر رئيساً لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء

طارق محــمد بــدر الباز رئيساً لمدينـة دهـب بمحـافظة جنوب سيناء

نعـمان علي نعـمان علــي رئيساً لحي الزهــور بمحــافظة بـور سعيد

عصـام عبد الغني علي غــانم رئيساً لمدينة بور فؤاد بمحافظة بور سعيد

وائل محمود محمـد حمزة فهمي رئيساً لحي أول الاسماعيلية بمحافظة الاسمــاعيلية

طارق شكـري بولس جرجس رئيساً لمركــز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية

فــاتــن إبراهــيــم محمد عبد العظيم رئيساً لحــي فيصل بمحافظة الســويس

أيــمن محمد السيد عامر السيد رئيساً لمركـز ومدينــة أبو كبيــر بمحافظة الشرقية

محمد محمد حـفني محمد الصـافي رئيساً لمركز ومدينة فاقــوس بمحافظة الشرقية

فـادي يــوسف لــوقا عوض رئيساً لمركز ومدينة الحسينية بمحــافظة الشرقية

إيهـاب زهنـي محــمد إبـراهيــم رئيساً لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا

محـمد حــلمي محمد محمد رئيساً لحي شرق أسيــوط بمحــافظة أسيوط

ياسر جلال أحمد زيدان رئيساً لمركز ومدينة البداري بمحــافظة أسيوط

عمر محمود الشافعي الأكرت رئيساً لمركز ومدينة صدفا بمحــافظة أسيوط

محمد رجب خيري محمد الفحام رئيساً لمركـز ومدينة الفـرافــرة بمحافظة الوادي الجديد

كمال إبراهيم عبد العزيز حسان رئيساً لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجدي

فــريدة سيد سـلام سيـد رئيساً لحي غرب سوهاج بمحافظة سوهاج

محــمد محــمد أحمد أبو العنين هجرس رئيساً لمركز ومدينو أخميم بمحافظة سوهاج

محمد محمود سيد عبدالعال رئيساً لمركز ومدينة نـصر النوبة بمحافظة أسوان

صـابر حسين محمد إبـراهيم رئيساً لمدينة كلابــشة بمحافظة أسوان

مجدي حـسن علي محمد الطمـاوي رئيساً لمركز ومدينة الخارجة - الوادي الجديد

أيــــــمن السعـــــــيد محــــمد عبد الباقي رئيـــساً لمركز ومدينـــــة منشـــــأة القنــــــاطر - الجيــــــــزة

سلــــــــــوى زكـــــــــــي رجــــــــب علــــــــي رئيـساً لمركــــــــز ومدينــــــــة حــوش عيســــى - البحــــيرة

محـــــــمد علـــــــي محـــــــــــمد خـــــميس رئيـــساً لمركــــــــز ومدينــــــــة المحـــــــــمودية - البحــــيرة

مـــــــــــاجد عــــــــــــامر علـــي عـــــــــامر رئيـــــساً لحـــــــــــــــي أول طنــطــا- الغــــــــربية

ماجـد محـمد أحــــمد ونيس رئيــساً لمركـز ومدينة الحـــــــــــسنة - ش . سيناءنـــصر الله محــــــــمد نـــصر الله مـــوسى رئيــساً لمركـــــــــــــــز ومدينـــــــــة نخـــــــــــــل - ش . سيناء

إيـهاب سيـــــد محـمد فـــــــرغلي رئيــساً لمركـز ومدينــــة بئــــــــر العبــــد - ش . سيناء

كمال عبد التواب سلومة محمــد رئيساً لمركـــز ومدينــة يوسـف الصـــــديق - الفيوم

طــارق لطفــــــــي حـسين أحـمد رئيــساً لمدينة البصيـليـــة بحـــري - أســــــــوان

حــــسن محـــمد صفوت حــسن موافي سكرتيــراً عــاماً مســـــــــاعداً لمحــافظــة الفيــــــوم

وليــد سيــــــد صالـح محـمد البيلي سكرتيــــــراً عـاماً مســـاعــــداً لمحافظــــة قنـا

أميــــــر محـمد محـــمد الأمير أحمد رئيساً لحي شــرق شبرا الخــيمــة - القليوبيـــــة

تامر سعــيد محمد محـمد عياد سكرتيراً عــــاماً لمحــــافظـة مطــــــــروح

عبد القـــــادر عبد الخالق عبد القـادر النورى سكرتيــــــراً عامـــــاً مســــــاعداً لمحافظــة القاهرة

علاء مصطفى عــوض بــدران سكرتيــــــراً عامــاً مســـــاعداً لمحافظــة الجيزة

محــمد عبد الوهاب عطيه عبده السعدني سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القــليوبية

حمـدى محمـود محمود الحشــــاش سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظـة الاسكندرية

أحـــــمد زكـي رأفــت عبــد الوهــاب سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة الدقـهلية

حـامد محــمود زايـد هبيلــــة سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة الشــرقية

نبيـــــل محـمد الطيبـي محـــــمود علــي سكرتيراً عاماً مسـاعداً لمحافظة أسيـــوط

عـلاء رشــــاد محمد حــفني سكرتيراً عــاماً مساعـــــــداً لمحافظة سوهاج

حسام محمد متولي محـــــمد شــاهين رئيـساً لحي 15 مايـــو - القــاهرة

خـالد محـمد المحـمدى عبــد الحـليم رئيــــــــساً لحــي طره - القـــــــــــــــــــــــــــاهرة

مـــــــاهر محــــــــمد كــامل إبــراهيـــــــم رئيساً لحي بـاب الشعــــــــــــــــرية – القـــــــــــاهرة

هـــاني محـــــــمد رضا عبد الحـــــليم بدوي رئيــساً لحـي الــــهرم - الجيـزة

خـــــــالد جـــــــمعة عبد الرحـــــمن عطية رئيساً لمركز ومدينــــــــة دمنهـور - البحيــــــــــرة

أشــرف محــــمد حـــسنين مــــوافي رئيساً لمركــــز ومدينـة قويسنــــــا - المنـــــــوفية

خالد حســـن مــرسى حســــن رئيساً لمركز ومدينـة دســــوق – كفــــــــر الشيـــخ

هشــام علــي إبــــــراهيم الطــويل رئيساً لمركـز ومدينـة بلبيــس - الشرقية

أشـــرف محـــمد حــسن البيـــه رئيساً لمركز ومدينـة أسيوط - أسيـوط

عبد الرحمن عبد الحميد محمد الشهاوى سكرتيراً عاماً لمحافظة البحيرة

أحمـد بســيــونى محمــد زيد سكرتيراً عاماً لمحـافظة الاسكندرية

هشــام احمــد عــلى شـــادى سكرتيراً عامــاً لمحــافظة الغــربية

أسامة أحمد السيـد الغنــدور سكرتيراً عاماً لمحـافظة شمـال سيناء

كمــــــــال محمـــد علي مصطفى شلبي سكرتيــراً عــاماً لمحافظـــة قنــا

يسري عبد المنعم خضر عبد الرحمن سكرتيراً عاما لمحافظة سوهاج

تامر محـمد توفيـــــــق أبـــــو النجــا الاشراف على سكـــرتيـــر عـــام مســــاعد - محـافظــة بنــي ســــويف

نبيل عبد الرحـمن منصور عبد السميع رئيس حي غـرب الإسكــندرية - محـافظة الإسكــندرية

عواد احمــد علي احمـــد عبد الغني الاشراف على سكرتيراً عـــاماً لمحافظــة القليـــــــوبية

حسين احمد كمال حسيـن الجندي سكرتيراً عــاماً لمحافظــة الشرقيـــــــة

حازم محمد عزت اسمـاعيل على سكرتيراً عـاماً لمحافظــة أســـــــــوان

احمـد علي عبــــــد العزيز مرزوق رئيساً لمركز ومدينة كفر الدوار - محافظـة البحيرة شاكر محمد مصطفى يونس الاشراف على حي الشرابية - القاهرة