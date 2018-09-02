يوجه محمود نظمي محمد السيد، المتهم بقتل نجليه في الدقهلية، بعد إحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسه، تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار لنجليه "ريان ومحمد"، وتعاطي المخدرات.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة محمود نظمي محمد السيد، المتهم بقتل نجليه في الدقهلية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

واعترف المتهم بقتل نجليه بمركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية خلال تحقيات النيابة بارتكابه واقعة قتل نجليه، قائلا إنه اصطحابهما وألقاهما تباعًا في نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور، وعلل ذلك لإصابته بإكتئاب حاد، ولتعاطيه المواد المخدرة، ورغبة منه في تخليصهما من مساوئ الحياة، وما قد يلحقهما من عار بسبب سوء سلوكه وتبديده لثروته واختمر في ذهنه فكرة قتلهما قبل الواقعة بـ10 أيام حتى وافته الفرصة لتنفيذ جريمته.

وقال النائب العام في بيان له اليوم "تأكدت صحة ما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة من خلال ما ظهر بمقاطع الفيديو المصورة من كاميرات متعددة مثبتة على طول الطريق من بلدة المتهم "ميت سلسيل" حتى مدينة فارسكور مكان ارتكاب الجريمة في توقيتات تتفق وتاريخ الواقعة، كما قرر بعض الشهود رؤيتهم للمتهم صحبة نجليه المجني عليهما في أماكن متفرقة تقع كلها في الطريق من ميت سلسيل إلى فارسكور، فضلًا عن ما توصلت إليه التحقيقات من رصد المحادثات التليفونية التي أجراها المتهم من خلال هاتفه المحمول، والتي أشارت إلى تواجده بالنطاق الجغرافي لمدينة فارسكور (مكان ارتكاب الواقعة).