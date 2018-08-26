كشفت توحة محمود عبده، ابنة عم محمود نظمي، المعروف إعلاميًا بوالد طفلي ميت سلسيل عن حالته المادية.

وقالت توحة، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، إن والده توفي منذ 3 سنوات وترك لهم ميراثا كبيرا يتضمن أراضي زراعية ومنازل وأراضي فضاء، وأموال في البنوك ورؤس مواشي لا تعد ولا تحصى، مؤكدة: "حالتهم المادية كويسة جدًا وأخته بتقول إن ماليته لوحده من ميراث الأب 15 مليون جنيه".

واستنكرت توحة ما تردد عن اعترافه بقتل أولاده نظرًا لخوفه من عدم قدرته على الإنفاق عليهم، مشيرة إلى أنه كان يشرف على أملاكه ويراعي أرضه الزراعية ومواشيه وغيرها من أملاكه، نافية ما تردد عن أنه كان يمارس الدجل والشعوذة وأنه قتل أبنائه من اجل ذلك.

وتابعت: "محمود بالذات كان بيحب عياله جدا جدا، ولو عيل مثلا سخن بالليل يقعد جنبه طول الليل يبكي، ولو جاله رشح ياخده ويجري على الدكتور، وأمه قالت له مش هينفع يا بني أي عيل ييجيله رشح تاخده وتجري على الدكتور".

واستطردت: "من خوفه عليهم مكنش بينزلهم الشارع، وعلى طول كان شايلهم ومستحيل يفكر يأذي عياله، ومكنش بيستحمل عليهم الهوا هيقتلهم إزاي؟".