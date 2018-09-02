علق الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، على إصدار وزير التنمية المحلية أكبر حركة تعيين وتنقلات بالمحليات للعام الحالي، موضحًا أنه قد سبق وأعلنت الوزارة عن مسابقة لاختيار 93 قيادة بدرجات مختلفة تقدم لها 1314 متسابق.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة ""TEN، اليوم، أنه تم إجراء الاختبارات لهم وتضمنت السمات الشخصية والعلوم النفسية واختبار معلومات وقانون، وتم تشكيل لجنة من خبراء في العمل بالإدارة المحلية و ثلاثة وزراء للتنمية المحلية سابقين، واستقرت اللجنة على اختيار 75 قيادة منهم.

وأشار إلى أنهم قاموا بالتعاقد مع خبراء ومتخصصين بمجالات المواد القانونية وعمل الإدارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد من أجل عقد دورة تدريبية لهم لمدة 3 أسابيع بمركز التنمية المحلية بسقارة، وتم من خلالها صقل خبراتهم في مختلف مجالات العمل المحلي.