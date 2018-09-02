قالت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، إنه جرى إصدار أول دليل للطالب في تاريخ الكلية والذي يضم كل المعلومات التي يحتاجها فيه الطالب وما يخص جميع أقسام الكلية وكل ما يحتاجه من بيانات للأربع سنوات الجامعية.

وأضافت الرباط أنه جرى رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الجامعي الجديد، وتم تدريب الطلاب والأسر الطلابية لاستقبال الطلاب الجدد، كما جرى إنشاء مكتب للاستعلامات والعلاقات العامة في مدخل الكلية لاستقبال الضيوف والطلاب الجدد وتوجيههم وتعريفهم بكل ما يخص الدراسة والإجراءات المتعلقة بإلحاقهم بالأقسام المختلفة.

كما جرى افتتاح مركز الإرشاد النفسي لخدمة المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح مسجد الكلية بعد التجديد بدعوة وكيل وزارة الأوقاف والمحافظ .