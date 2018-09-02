شنت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج في دمياط عدة حملات نظافة، حيث جرى شن حملة ليلية مكبرة بشوارع مختلفة بالمدينة، بإشراف وجيه عبد الرازق، رئيس المدينة، ومتابعة علي البيومي نائب رئيس المدينة.